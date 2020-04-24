2020-04-24T20:57:10+03:00
Общество

«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»

Участниками конкурса могут стать школьники, студенты колледжей и абитуриенты вузов не старше 18 лет
Поделиться:
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»
Изменить размер текста:

Начался прием работ на IV Ежегодный конкурс для начинающих интернет-журналистов «Юнкоры». Это специальная номинация конкурса для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета — «DOT-журналистика». Участниками конкурса могут стать школьники, студенты колледжей и абитуриенты вузов не старше 18 лет. Темы конкурсных работ разработали «Ростелеком. Лицей» и Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Цель конкурса — повысить уровень цифровой грамотности пользователей интернета, а также профессиональный и качественный уровень журналистских работ об интернете и цифровых технологиях.

Участникам конкурса до 1 ноября 2020 года необходимо заполнить анкету и подготовить эссе, статью, инфографику, или видеосюжет по темам, связанным с интернетом и современными цифровыми технологиями:

• «Онлайн-образование: как получить знания с помощью цифровых технологий?»;

• «Как интернет изменил мою жизнь / помог мне, моим друзьям или близким»;

• «Что я знаю о домене .РФ и/или многоязычных доменах»;

• «Русский язык в интернете: где он обитает?».

«Ростелеком. Лицей» также учредил свою спецноминацию, темой которой стала «Безопасность в интернете: мой опыт».

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят руководители пресс-служб российских ИТ-компаний. Итоги планируется подвести в декабре 2020 года в рамках Недели российского интернета (RIW). Лауреаты конкурса получат дипломы и призы, а победители спецноминации от «Ростелеком. Лицея» —специальные ценные призы.

Конкурсные работы должны быть созданы или опубликованы в период c 1 января по 1 ноября 2020 года. Количество работ, представленных одним автором, не ограничено.

Со списком дополнительных тем и полными требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке «Ростелеком. Лицея», РОЦИТ и домена .ДЕТИ. Официальный регистратор — компания REG.RU.

«Ростелеком. Лицей» — это новый образовательный онлайн-сервис для школьников 1–11 классов. В создании сервиса приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия на портале проводятся по нескольким дисциплинам: русский и английский языки, математика, цифровые технологии; также доступны тренажеры на развитие логики и творческого мышления.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Рязанской области умерли три человека
Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»
Рязанская почта переходит на электронные извещения
ДТП с машиной Росгвардии в Рязани: два человека пострадали
Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 апреля 16.00: под наблюдением 1455 человек
Сотрудник рязанской ИК, у которого обнаружили коронавирус, вылечился
Родителей рязанских школьников призвали высказаться о качестве сухпайков
Следующие аэрозольные дезинфекции в Рязани пройдут с 28 апреля по 1 мая
Рязанским журналистам тоже будут выдавать QR-коды
Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города
В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом