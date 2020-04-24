2020-04-24T20:04:07+03:00
Общество

Рязанская почта переходит на электронные извещения

Благодаря им уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится быстрее
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Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Рязанцы, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений.

Раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении почтовой связи. Благодаря электронным извещениям уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится быстрее.

После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77% почтовых отправлений клиенты Почты России получают с помощью простой электронной подписи.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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