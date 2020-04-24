2020-04-24T20:58:57+03:00
Происшествия

ДТП с машиной Росгвардии в Рязани: два человека пострадали

Столкнулись Renault Logan и два Hyundai. Случилось это на улице Островского
Антон КОНОВАЛОВ
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ДТП с автомобилем Росгвардии в Рязани: два человека пострадалиДТП с автомобилем Росгвардии в Рязани: два человека пострадали
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24 апреля на улице Островского в Рязани случилась авария с тремя автомобилями, в их числе – Renault Logan Росгвардии, который в тот момент находился на патрулировании. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, инцидент произошел вблизи дома №90 в 15.35.

Помимо машины силовиков в ДТП поучаствовали два Hyundai – под управлением женщины 1977-го и мужчины 1981 года рождения. Информации о том, кто спровоцировал столкновение, пока нет.

В результате аварии пострадал водитель Renault 1994 года рождения и управлявшая одним из Hyundai женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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