В Рязани анонсировали следующие аэрозольные дезинфекции

24 Апр 2020 2020-04-24T17:12:35+03:00

С 28 апреля по 1 марта обработают Советский, Московский и Октябрьский районы

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Администрация Рязани отчиталась о дезинфекции аэрозольным методом в Железнодорожном районе и анонсировала еще три таких выезда. Напомним, городские власти используют в санитарных целях технику воинской части в Дягилеве - тепловые машины специальной обработки. Они дают большую площадь распыления гипохлорита натрия по сравнению с машинами Дирекции благоустройства.

Дезинфекция проводилась с помощью военной техники. Фото: администрация Рязани.

После Московского шоссе и соседних улиц 24 апреля агрегат запустили по Железнодорожному району - улицам Дзержинского, Гагарина, Черновицкой, Островского, Высоковольтной и Чкалова. С 9.30 до 11.30 на пути колонны перекрывали движение, по-другому ходил общественный транспорт.

Колонну вновь сопровождал полицейский "кортеж", дороги для ее прохождения перекрывали. Фото: администрация Рязани.

На следующей неделе, с 28 апреля по 1 марта, аэрозольная дезинфекция пройдет вновь: в Советском, Московском и Октябрьском районах. О маршрутах спецтехники и ограничениях пресс-служба администрации обещает сообщить дополнительно.

К преимуществам аэрозольного метода чиновники относят площадь распыления дезинфицирующего вещества. Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU