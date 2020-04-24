2020-04-24T17:55:55+03:00
Общество

Родителей рязанских школьников призвали высказаться о качестве сухпайков

Для этих целей Российский институт потребительских испытаний открыл горячую линию
Константин МОГИЛИН
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Так выглядит продуктовый набор для рязанских школьников.Так выглядит продуктовый набор для рязанских школьников.
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Российский институт потребительских испытаний просит родителей рязанских школьников, получающих во время пандемии коронавируса продуктовые наборы, поделиться своими впечатлениями относительно качества выдаваемых сухих пайков.

- Если родители получили продуктовый набор и у них появились сомнения в качестве продуктов или же они обнаружили фальсификат в школьном меню, то они могут обратиться на нашу горячую линию. Наши эксперты помогут организовать лабораторные испытания для проверки качества и безопасности продуктов из школьного меню, - поделились с «КП» в РИПИ.

Перейдя по ссылке, родители могут прислать фото набора или продукта с его этикеткой или же просто задать вопросы экспертам.

Напомним, с 9 апреля в школах Рязани начали выдавать продукты детям, которые имеют право на льготное питание. Продуктовые наборы предоставляют детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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