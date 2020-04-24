Рязанским журналистам тоже будут выдавать QR-коды

24 Апр 2020 2020-04-24T16:24:17+03:00

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У многих рязанских журналистов возник вопрос, а будет ли ограничена их свобода передвижения в связи с ужесточением мер, которые под руководством губернатора Николая Любимова предпринимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции в Рязанской области и в связи с введением QR-кодов для спецпропусков?

17 апреля, например, была опубликована информация о том, что сотрудники столичной полиции получили уведомление о том, что журналисты имеют право передвигаться без пропусков с QR-кодом в городе Москве.

В пресс-службе УВД МВД РФ по Рязанской области нам сообщили, что работают в тесном контакте с региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции, но пока никаких указаний касательно журналистов не получали.

Разъяснения по этому вопросу мы получили от министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерия Стройкова.

Спецпропуска с QR-кодами в соответствии с постановлением губернатора №50 все региональные СМИ, как юридические лица, должны будут оформить для своих журналистов.

Невольно возникает вопрос, чем рязанские журналисты отличаются от своих московских коллег, и не ограничиваются ли закрепленные в статье 47 Закона РФ о СМИ их профессиональные права вышеупомянутым постановлением, подписанным Николаем Любимовым?

Хотелось бы надеяться, что официальный ответ на этот вопрос будет дан в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU