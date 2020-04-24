2020-04-24T14:11:12+03:00
Происшествия

В Старожилове пенсионер убил свою 79-летнюю подругу за излишнюю доброту

Следственный комитет возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу
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Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего жителя поселка Старожилово, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным следствия, 10 апреля в одном из домов поселка Старожилово мужчина выпивал со своей 79-летней подругой. Во время застолья произошел конфликт.

— Мужчина стал выговаривать женщине, что она слишком добрая, мол, чуть что – сразу все выкладывает на стол, а потом остается без денег и продуктов, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Женщина сказала, чтобы он не смел считать ее деньги, тот собрался и стал уходить. В тот момент, когда он нагнулся, чтобы завязать шнурки, женщина ударила его пустой бутылкой по голове.

После этого подозревпемый забрал бутылку и уже сам ударил потерпевшую по голове. Женщина упала и закричала. Прибежали соседи, которые и вызвали скорую. Пострадавшую сначала отвезли в сапожковскую больницу, а когда состояние ухудшилось – в ОКБ. 19 апреля женщина скончалась.

— Судмедэксперты установили, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, — продолжает следователь. — Подозреваемого тут же задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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