Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям

24 Апр 2020 2020-04-24T21:05:55+03:00

Для этого в исправительных учреждениях составили списки нуждающихся в помощи

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В условиях необходимых противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, сотрудники регионального управления ФСИН оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам системы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФСИН покупают и доставляют пожилым людям, продукты питания, медикаменты, индивидуальные средства защиты и товары первой необходимости.

- В это непростое для всех время ветеранам приходится сложнее всего. Именно сейчас им особенно нужны забота и поддержка волонтеров. Поделиться с ними вниманием может каждый из нас, – подчеркнула начальник ОВСРЛС, подполковник внутренней службы Инна Зубарева.

Для того, чтобы никто из нуждающихся в помощи без нее не остался, в исправительных учреждениях составляют списки людей старшего поколения, которым она необходима.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU