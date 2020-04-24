Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям
В условиях необходимых противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, сотрудники регионального управления ФСИН оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам системы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники УФСИН покупают и доставляют пожилым людям, продукты питания, медикаменты, индивидуальные средства защиты и товары первой необходимости.
- В это непростое для всех время ветеранам приходится сложнее всего. Именно сейчас им особенно нужны забота и поддержка волонтеров. Поделиться с ними вниманием может каждый из нас, – подчеркнула начальник ОВСРЛС, подполковник внутренней службы Инна Зубарева.
Для того, чтобы никто из нуждающихся в помощи без нее не остался, в исправительных учреждениях составляют списки людей старшего поколения, которым она необходима.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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