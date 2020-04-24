В рязанском поле сбили насмерть жителя Москвы
На проселочной дороге в Милославском районе он попал под колеса ВАЗ-2112
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24 апреля в Милославском районе (Рязанская область) сбили насмерть жителя Москвы. Обращает на себя внимание место ДТП – проселочная дорога в поле между селами и Озерки и Богородицкое.
Местный житель - мужчина 48 лет - совершил наезд, двигаясь на своем ВАЗ-2112 в сторону Богородицкого. 30-летний москвич в этот момент (примерно в 04.30) шел почти в 700 метрах от этого населенного пункта.
Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД УМВД, по факту смертельного ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU