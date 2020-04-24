Коронавирус в Рязани: плановая работа поликлиник приостанавливается
С понедельника, 27 апреля, в Рязанской области приостанавливается плановый прием во всех поликлиниках. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Николаем Любимовым и опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
В документе говорится:
«с 27 апреля 2020 года и до особого распоряжения обеспечить приостановление в медицинских организациях планового приема пациентов в поликлиниках участковыми терапевтами и узкими специалистами, а также организацию работы амбулаторной службы по обслуживанию неотложной помощи (преимущественно на дому)».
Данные ограничительные меры призваны помочь властям региона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани поправились и выписаны еще шесть человек
Общее количество пациентов, победивших COVID-19 в Рязанской области, увеличилось до 38 (подробности).
В Рязанской области выявили 46 новых случаев коронавируса
Положительный тест на COVID-19 в регионе совокупно сдали 540 человек (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»