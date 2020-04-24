Коронавирус в Рязани: плановая работа поликлиник приостанавливается

24 Апр 2020 2020-04-24T12:17:18+03:00

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С понедельника, 27 апреля, в Рязанской области приостанавливается плановый прием во всех поликлиниках. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Николаем Любимовым и опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В документе говорится:

«с 27 апреля 2020 года и до особого распоряжения обеспечить приостановление в медицинских организациях планового приема пациентов в поликлиниках участковыми терапевтами и узкими специалистами, а также организацию работы амбулаторной службы по обслуживанию неотложной помощи (преимущественно на дому)».

Данные ограничительные меры призваны помочь властям региона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU