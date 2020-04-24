На границах с Рязанской областью заработают круглосуточные посты
С 27 апреля на границах с другими регионами появятся посты, на которых с 08:00 до 20:00 будут при помощи дистанционных аппаратов замерять температуру у всех, кто въезжает на территорию Рязанской области. С 30 апреля эти посты станут круглосуточными. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Где расположатся посты в Рязанской области:
- 160 км дороги М5 «Урал» в Рыбновском районе;
- 195 км Р-22 «Каспий» в Михайловском районе;
- 162 км Р-105 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Клепиковском районе.
Дежурить на постах будут полицейские и росгвардейцы, а минтранс будут проводить фото-видеофиксацию всех въезжающих и убывающих автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU