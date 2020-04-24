2020-04-24T11:02:21+03:00
Общество

В Рязани объявили сбор старых смартфонов для дистанционного обучения школьников

Дистанционное обучение в Рязани: современных гаджетов крайне не хватает детям из многодетных семей
Александр РАДЫГИН
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В Рязани объявили сбор старых смартфонов для дистанционного обучения школьников.В Рязани объявили сбор старых смартфонов для дистанционного обучения школьников.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Рязани школьникам из многодетных семей собирают гаджеты для дистанционной учебы. С соответствующим заявлением через официальный печатный орган правительства Рязанской области обратилась директор благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского Ирина Евсина.

«В условиях длительной самоизоляции в наиболее тяжелой экономической ситуации оказались многодетные семьи, в которых родители потеряли работу или перешли на минимальную оплату труда. В этих семьях, как правило, несколько учащихся, которым для продолжения учебы дистанционно необходимы современные гаджеты.

Просим вас передать старые (но в рабочем состоянии) смартфоны, планшеты и ноутбуки для ребят из многодетных семей», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина во время онлайн-собрания сказала, что не видит особых проблем с «нехваткой гаджетов», мол, занятия будут доступны полностью в любое время, а график работы-учебы определяют уже сами родители. В каждой семье этот вопрос решается индивидуально (читать подробнее).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам обращаться в благотворительный фонд по адресу: Рязань, улица Горького, 14. Телефон: +7 (915) 613-10-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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