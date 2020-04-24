Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 апреля 08.30: под наблюдением более 1463 человек
Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 24 апреля 08:30 в Рязани и области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 46 положительных тестов. Кроме того, 32 человека выздоровели, 15 из них находись на стационарном лечении и уже выписаны.
В целом на 24 апреля 08:30 известно о 3851 (+141 в сравнении с вечером 23 апреля) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1463 (+141) человек. Прошли обследование 2388 граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU