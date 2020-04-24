Умерла создательница «Птичьего молока» Анна Чулкова
Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла создатель рецепта и технологии приготовления советских конфет «Птичье молоко», уроженка Рязанской области Анна Чулкова, сообщает kp.ru.
«24 апреля ушла из жизни Почетный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Федоровна Чулкова», - сказано на сайте администрации Владивостока.
ДОСЬЕ «КП»
Анна Федоровна Чулкова родилась в 1934 году в селе Тарадеи Московской области (ныне Шацкий район Рязанской области). Спустя шесть лет вместе с семьей переехала во Владивосток по программе переселения. С 16 лет Анна Чулкова начала работать на кондитерской фабрике.
В 1967 году представителей кондитерских предприятий со всего СССР пригласили в Москву и поручили им создать новые конфеты с начинкой суфле. Анна Чулкова создала лучшую рецептуру и технология изготовления, которая осталась неизменной по сей день.
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ИСТОЧНИК KP.RU