Умерла создательница «Птичьего молока» Анна Чулкова

24 Апр 2020 2020-04-24T09:53:56+03:00

Уроженка Шацкого района скончалась во Владивостоке на 87 году жизни

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла создатель рецепта и технологии приготовления советских конфет «Птичье молоко», уроженка Рязанской области Анна Чулкова, сообщает kp.ru.

«24 апреля ушла из жизни Почетный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Федоровна Чулкова», - сказано на сайте администрации Владивостока.

ДОСЬЕ «КП»

Анна Федоровна Чулкова родилась в 1934 году в селе Тарадеи Московской области (ныне Шацкий район Рязанской области). Спустя шесть лет вместе с семьей переехала во Владивосток по программе переселения. С 16 лет Анна Чулкова начала работать на кондитерской фабрике.

В 1967 году представителей кондитерских предприятий со всего СССР пригласили в Москву и поручили им создать новые конфеты с начинкой суфле. Анна Чулкова создала лучшую рецептуру и технология изготовления, которая осталась неизменной по сей день.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Умер артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов

Заслуженного артиста России не стало на 59-м году жизни (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU