2020-04-24T09:53:56+03:00
Общество

Умерла создательница «Птичьего молока» Анна Чулкова

Уроженка Шацкого района скончалась во Владивостоке на 87 году жизни
Яков РЫКОВ
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Умерла создательница «Птичьего молока» Анна Чулкова. Фото: администрация Владивостока.Умерла создательница «Птичьего молока» Анна Чулкова. Фото: администрация Владивостока.
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Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла создатель рецепта и технологии приготовления советских конфет «Птичье молоко», уроженка Рязанской области Анна Чулкова, сообщает kp.ru.

«24 апреля ушла из жизни Почетный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Федоровна Чулкова», - сказано на сайте администрации Владивостока.

ДОСЬЕ «КП»

Анна Федоровна Чулкова родилась в 1934 году в селе Тарадеи Московской области (ныне Шацкий район Рязанской области). Спустя шесть лет вместе с семьей переехала во Владивосток по программе переселения. С 16 лет Анна Чулкова начала работать на кондитерской фабрике.

В 1967 году представителей кондитерских предприятий со всего СССР пригласили в Москву и поручили им создать новые конфеты с начинкой суфле. Анна Чулкова создала лучшую рецептуру и технология изготовления, которая осталась неизменной по сей день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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