Рязанских врачей, борющихся с коронавирусом, поселили жить в гостинице
Чтобы предупредить распространение коронавируса в Рязани 65 сотрудников областной клинической больницы имени Семашко, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, организовали отдельное проживание. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Гостиница «Форум» предоставила врачам и медсестрам больницы 36 номеров и трехразовое питание.
Отмечается, что все услуги отеля оплачивает правительство Рязанской области, а больница обеспечивает автотранспорт для доставки сотрудников на рабочее место.
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ИСТОЧНИК KP.RU