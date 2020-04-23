23 Апр 2020 2020-04-23T21:37:57+03:00

Рязанских врачей, борющихся с коронавирусом, поселили жить в гостинице.

Для более 60 медиков областное правительство организовало отдельное проживание, чтобы предупредить распространение инфекции

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Чтобы предупредить распространение коронавируса в Рязани 65 сотрудников областной клинической больницы имени Семашко, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, организовали отдельное проживание. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Гостиница «Форум» предоставила врачам и медсестрам больницы 36 номеров и трехразовое питание.

Отмечается, что все услуги отеля оплачивает правительство Рязанской области, а больница обеспечивает автотранспорт для доставки сотрудников на рабочее место.

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ИСТОЧНИК KP.RU