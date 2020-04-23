23 Апр 2020 2020-04-23T20:00:23+03:00

Рамадан в Рязани 2020: мусульманам объяснили, когда нужно молиться во время поста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С заходом солнца наступит священный месяц рамадан по лунному календарю 1441 года

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24 апреля, в благословенную для мусульман пятницу, наступит первый день обязательного поста в месяц рамадан. В Духовном управлении мусульман Рязанской области рассказали, как молиться во время поста в условиях распространения коронавируса.

Как пояснили духовные лица, утренний прием пищи (сухура) оканчивается 24 апреля в 2:41. Время утреннего намаза в 2:51.

«Обращаем внимание верующих, что время с каждым днем, становится раньше на несколько минут!» - говорится в пояснении.

В четверг, 23 апреля, с заходом солнца наступит священный месяц рамадан по лунному календарю 1441 года по хиджре (переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда - да благословит его Аллах и приветствует - из Мекки в Медину). В это день в 21:45, после обязательного ночного намаза (иша), будет читаться дополнительная молитва, читаемая ночью в течение всего месяца рамадан.

Ураза-байрам будет праздноваться в воскресенье – 24 мая 2020 года.

Напомним, в связи с постановлением главного санитарного врача по Рязанской области от 15 апреля 2020 года, намазы в мечетях, молельных домах и комнатах региона, временно проводиться не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU