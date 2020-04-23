Общественный транспорт Рязани станет работать по 8 часов в сутки

23 Апр 2020 2020-04-23T18:18:24+03:00

С 27 апреля губернатор предложил перейти только на утренние и вечерние рейсы

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Губернатор Николай Любимов предложил администрации Рязани с понедельника, 27 апреля, перевести весь городской общественный транспорт на разрывной график работы. По его мнению, автобусы и троллейбусы должны выходить в рейс только с 6.00 до 10.00 утром и с 16.00 до 20.00.

Инициатива из уст главы региона прозвучала на заседании оперативного штаба 23 апреля, посвященном ситуации с коронавирусом. Новое ограничение власти связывают с ростом заболеваемости и позиционируют как очередную меру по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно официальной статистике на 13.00 23 апреля, в Рязани выявили 250 подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU