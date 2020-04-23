Режим самоизоляции в Рязани: мим с собакой развлекает прохожих в Московском районе
23 апреля рядом с одним из сетевых супермаркетов на улице Крупской покупателей и прохожих развлекал мим со своей собакой.
Артиста зовут Евгений, а его пса породы джек-рассел-терьер – Джонни. Мужчина рассказал корреспонденту «Комсомолки», что проживает совсем рядом с магазином, поэтому решил не просто выгулять своего четвероногого друга, но и поднять людям настроение.
Мим с собакой на улицах Рязани.
- Я работаю профессиональным аниматором и ведущим, но из-за пандемии коронавируса практически лишился источников дохода. Никакие мероприятия уже давно не проводятся, поэтому я решил хоть как-то поднять настроение нашим дорогим рязанцам. Трудные времена приходят и уходят, а вот добрыми людьми надо оставаться всегда, - поделился Евгений.
При этом многие из случайных зрителей пантомимы реагировали на номер очень живо, улыбались и даже смеялись, пес же в ответ довольный вилял хвостом.
Джонни оказался очень общительным псом.Фото: Константин МОГИЛИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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