2020-04-23T16:53:20+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Рязани: мим с собакой развлекает прохожих в Московском районе

При этом случайные зрители этой пантомимы реагировали на нее очень позитивно
Константин МОГИЛИН
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Артиста зовут Евгений, а его пса породы Джек-Рассел терьер – Джонни.Артиста зовут Евгений, а его пса породы Джек-Рассел терьер – Джонни.Фото: Константин МОГИЛИН
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23 апреля рядом с одним из сетевых супермаркетов на улице Крупской покупателей и прохожих развлекал мим со своей собакой.

Артиста зовут Евгений, а его пса породы джек-рассел-терьер – Джонни. Мужчина рассказал корреспонденту «Комсомолки», что проживает совсем рядом с магазином, поэтому решил не просто выгулять своего четвероногого друга, но и поднять людям настроение.

Мим с собакой на улицах Рязани.

- Я работаю профессиональным аниматором и ведущим, но из-за пандемии коронавируса практически лишился источников дохода. Никакие мероприятия уже давно не проводятся, поэтому я решил хоть как-то поднять настроение нашим дорогим рязанцам. Трудные времена приходят и уходят, а вот добрыми людьми надо оставаться всегда, - поделился Евгений.

При этом многие из случайных зрителей пантомимы реагировали на номер очень живо, улыбались и даже смеялись, пес же в ответ довольный вилял хвостом.

Джонни оказался очень общительным псом. Фото: Константин МОГИЛИН

Джонни оказался очень общительным псом.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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