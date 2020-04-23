Режим самоизоляции в Рязани: мим с собакой развлекает прохожих в Московском районе

23 Апр 2020 2020-04-23T16:53:20+03:00

При этом случайные зрители этой пантомимы реагировали на нее очень позитивно

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23 апреля рядом с одним из сетевых супермаркетов на улице Крупской покупателей и прохожих развлекал мим со своей собакой.

Артиста зовут Евгений, а его пса породы джек-рассел-терьер – Джонни. Мужчина рассказал корреспонденту «Комсомолки», что проживает совсем рядом с магазином, поэтому решил не просто выгулять своего четвероногого друга, но и поднять людям настроение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/775061" frameborder="0"></iframe> Мим с собакой на улицах Рязани.

- Я работаю профессиональным аниматором и ведущим, но из-за пандемии коронавируса практически лишился источников дохода. Никакие мероприятия уже давно не проводятся, поэтому я решил хоть как-то поднять настроение нашим дорогим рязанцам. Трудные времена приходят и уходят, а вот добрыми людьми надо оставаться всегда, - поделился Евгений.

При этом многие из случайных зрителей пантомимы реагировали на номер очень живо, улыбались и даже смеялись, пес же в ответ довольный вилял хвостом.

Джонни оказался очень общительным псом.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU