2020-04-23T15:24:10+03:00
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В Рязани прошла первая дезинфекция аэрозольным методом

С помощью военной техники обрабатывали улицы Московского района, на очереди Горроща
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23 апреля в Рязани прошла первая дезинфекция аэрозольным методом. Фото: администрация Рязани.23 апреля в Рязани прошла первая дезинфекция аэрозольным методом. Фото: администрация Рязани.
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23 апреля в Рязани состоялась первая дезинфекция аэрозольным методом. Для этого использовалась тепловая машина специальной обработки. Техника воинской части, которая базируется в Дягилеве прошла по Московскому шоссе, улицам Крупской, Мервинской и 7-му Мервинскому проезду.

Технику предоставила воинская часть, которая базируется в Дягилеве. Фото: администрация Рязани.

Технику предоставила воинская часть, которая базируется в Дягилеве. Фото: администрация Рязани.

Со слов руководителя Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова администрация Рязани сообщает, что дезинфекция прошла в штатном режиме – без каких-либо эксцессов. На пути военной техники, напомним, перекрывали проезжую часть, по-другому ездил общественный транспорт.

Ключевая часть маршрута дезинфекции - Московское шоссе. Фото: администрация Рязани.

Ключевая часть маршрута дезинфекции - Московское шоссе. Фото: администрация Рязани.

24 апреля с 10.00 до 11.30 то же самое ждет Горрощу. Аэрозольным методом обработают улицы, Дзержинского, Гагарина, Черновицкую, Островского, Высоковольтную и Чкалова. Если на указанном маршруте колонне будут мешать припаркованные автомобили, то их переместят в другое место (в радиусе 300 метров) с помощью эвакуаторов.

Как изменится схема движения общественного транспорта, читайте в нашем материале.

Дорогу для свободного движения колонны перекрывала полиция. Фото: администрация Рязани.

Дорогу для свободного движения колонны перекрывала полиция. Фото: администрация Рязани.

Аэрозольная дезинфекция в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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