В Рязани прошла первая дезинфекция аэрозольным методом

23 Апр 2020 2020-04-23T15:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

23 апреля в Рязани состоялась первая дезинфекция аэрозольным методом. Для этого использовалась тепловая машина специальной обработки. Техника воинской части, которая базируется в Дягилеве прошла по Московскому шоссе, улицам Крупской, Мервинской и 7-му Мервинскому проезду.

Технику предоставила воинская часть, которая базируется в Дягилеве. Фото: администрация Рязани.

Со слов руководителя Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова администрация Рязани сообщает, что дезинфекция прошла в штатном режиме – без каких-либо эксцессов. На пути военной техники, напомним, перекрывали проезжую часть, по-другому ездил общественный транспорт.

Ключевая часть маршрута дезинфекции - Московское шоссе. Фото: администрация Рязани.

24 апреля с 10.00 до 11.30 то же самое ждет Горрощу. Аэрозольным методом обработают улицы, Дзержинского, Гагарина, Черновицкую, Островского, Высоковольтную и Чкалова. Если на указанном маршруте колонне будут мешать припаркованные автомобили, то их переместят в другое место (в радиусе 300 метров) с помощью эвакуаторов.

Как изменится схема движения общественного транспорта, читайте в нашем материале.

Дорогу для свободного движения колонны перекрывала полиция. Фото: администрация Рязани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/775019" frameborder="0"></iframe> Аэрозольная дезинфекция в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU