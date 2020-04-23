2020-04-23T16:00:13+03:00
Общество

Во время капремонта в доме на улице Белякова рухнул потолок

В одной из квартир обрушилась люстра и часть потолочного покрытия
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Фото: телекомпания "Город".Фото: телекомпания "Город".
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В Рязани во время капитального ремонта дома обрушился потолок в одной из квартир, сообщает телекомпания «Город». Речь идет о доме №7 по улице Белякова.

По информации телекомпании, в момент происшествия в помещении находилась женщина. По счастливой случайности она не пострадала - люстра и часть потолка обрушились в метре от нее.

Фото: телекомпания "Город".

Фото: телекомпания "Город".

СПРАВКА «КП»

Кирпичный пятиэтажный дом №7 с деревянными перекрытиями по улице Белякова построили в 1959 году.

Согласно данным фонда капитального ремонта Рязанской области, ремонт крыши в доме №7 находился в краткосрочном плане на 2017-2019 год. В 2020 году никаких ремонтных работ запланировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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