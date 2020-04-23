Во время капремонта в доме на улице Белякова рухнул потолок
В Рязани во время капитального ремонта дома обрушился потолок в одной из квартир, сообщает телекомпания «Город». Речь идет о доме №7 по улице Белякова.
По информации телекомпании, в момент происшествия в помещении находилась женщина. По счастливой случайности она не пострадала - люстра и часть потолка обрушились в метре от нее.
Фото: телекомпания "Город".
СПРАВКА «КП»
Кирпичный пятиэтажный дом №7 с деревянными перекрытиями по улице Белякова построили в 1959 году.
Согласно данным фонда капитального ремонта Рязанской области, ремонт крыши в доме №7 находился в краткосрочном плане на 2017-2019 год. В 2020 году никаких ремонтных работ запланировано не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU