2020-04-23T13:22:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области: список инфицированных районов пополнился новыми населенными пунктами

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом
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Оперативная группа опубликовала последние данные о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в районах Рязанской области.

Напомним, в целом в Рязани и области на 23 апреля 12:00 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 475 человек. Значительно прибавилось зараженных в Рязани (+24). Появились и новые населенные пункты с заболевшими жителями, в частности – Спас-Клепики, Хараблино, Мурмино и другие (читать подробнее статистику по распространению коронавируса в районах области).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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