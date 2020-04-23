Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 44
По состоянию на 23 апреля 12:00 в Рязани и области выявили 429 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 46 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 45 лет - 172 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом коронавирус возросло до 44 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет – 172 человека;
- от 46 до 64 лет – 148 человек;
- от 65 до 80 лет – 53 человека;
- старше 80 лет – 12 человек;
- дети – 44 человека (двое по 9 месяцев и 1 году; двое по 2 года; 3; трое по 4 года; трое по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; четверо по 9 лет; двое по 10 лет; трое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; 14; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет).
По возрасту с условно подтвержденным диагнозам коронавирус:
- от 18 до 45 лет – 19 человек;
- от 46 до 64 лет – 20 человек;
- от 65 до 80 лет – 4 человека;
- старше 80 лет – 2 человека;
- дети – 1 человек (15 лет).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В каких населенных пунктах Рязанской области выявили зараженных коронавирусом
Полная статистика по географии распространения инфекции. Ежедневно обновляется (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU