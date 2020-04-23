Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 44

23 Апр 2020 2020-04-23T12:34:26+03:00

Последние новости о коронавирусе в Рязани и области: вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 475 человек

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По состоянию на 23 апреля 12:00 в Рязани и области выявили 429 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 46 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 45 лет - 172 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом коронавирус возросло до 44 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 172 человека;

- от 46 до 64 лет – 148 человек;

- от 65 до 80 лет – 53 человека;

- старше 80 лет – 12 человек;

- дети – 44 человека (двое по 9 месяцев и 1 году; двое по 2 года; 3; трое по 4 года; трое по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; четверо по 9 лет; двое по 10 лет; трое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; 14; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозам коронавирус:

- от 18 до 45 лет – 19 человек;

- от 46 до 64 лет – 20 человек;

- от 65 до 80 лет – 4 человека;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 1 человек (15 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU