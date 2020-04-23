23 Апр 2020 2020-04-23T11:36:33+03:00

Появилось видео смертельного ДТП под Рязанью во время полицейской погони.

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Следователи Рязанского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Санкт-Петербурга, обвиняемого в угоне автомобиля, насилии в отношении полицейского и смертельном ДТП, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что вечером 3 мая 2019 года обвиняемый угнал в Питере автомобиль для поездки к своей знакомой в город Энгельс Саратовской области. Во время проезда через Рыбновский район машину остановили сотрудники ДПС. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил скрыться и резко начал движение, умышленно сбив полицейского.

В результате преследования по автодороге М5 «Урал» автомобиль под управлением обвиняемого на территории Шиловского района выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla. Водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка, находившиеся в японской иномарке, погибли на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/774944" frameborder="0"></iframe> Видео смертельного ДТП с тремя погибшими в Рязанской области.В результате преследования по автодороге М5 «Урал» автомобиль под управлением обвиняемого на территории Шиловского района выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla.

Несмотря на противодействие со стороны обвиняемого, следователи собрали достаточно доказательств по делу. Все материалы направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU