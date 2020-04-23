Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 429 человек
По последней информации оперативной рабочей группы, 23 апреля в Рязани и области выявили еще 37 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 429 человек. Еще 46 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 475 человек.
В настоящее время в Рязани выздоровели 32 человека, 15 из них находись на стационарном лечении и уже выписаны. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на карантине, под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU