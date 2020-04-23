Губернатор Николай Любимов обратится к рязанцам в прямом эфире

23 Апр 2020 2020-04-23T10:59:07+03:00

Глава региона перед заседанием оперативной группы по противодействию коронавирусу сделает очередное обращение к жителям региона

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23 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает опергруппа.

Перед началом заседания Любимов в очередной раз выступит с обращением к рязанцам.

Трансляция начнется в 16:00 в официальной группе региона во «ВКонтакте» «Рязанская область».

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ИСТОЧНИК KP.RU