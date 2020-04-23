Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани
Представители коммерческого перевозчика ООО «Рязаньтрансавто VIII» пожаловались на организатора торгов - управление транспорта администрации Рязани в региональное УФАС.
Перевозчик недоволен тем, как проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту №50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» - поселок Южный».
Антимонопольщики рассмотрят якобы необоснованный отказ в допуске к участию в конкурсе.
Рассмотрение жалобы состоится дистанционно (видеоконференция) 28 апреля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU