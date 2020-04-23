23 Апр 2020 2020-04-23T10:46:09+03:00

Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани.

ООО «Рязаньтрансавто VIII» не допустили до участия в конкурсе на маршрут №50

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Представители коммерческого перевозчика ООО «Рязаньтрансавто VIII» пожаловались на организатора торгов - управление транспорта администрации Рязани в региональное УФАС.

Перевозчик недоволен тем, как проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту №50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» - поселок Южный».

Антимонопольщики рассмотрят якобы необоснованный отказ в допуске к участию в конкурсе.

Рассмотрение жалобы состоится дистанционно (видеоконференция) 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU