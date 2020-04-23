2020-04-23T10:46:09+03:00
Общество

Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани

ООО «Рязаньтрансавто VIII» не допустили до участия в конкурсе на маршрут №50
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани.Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани.
Изменить размер текста:

Представители коммерческого перевозчика ООО «Рязаньтрансавто VIII» пожаловались на организатора торгов - управление транспорта администрации Рязани в региональное УФАС.

Перевозчик недоволен тем, как проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту №50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» - поселок Южный».

Антимонопольщики рассмотрят якобы необоснованный отказ в допуске к участию в конкурсе.

Рассмотрение жалобы состоится дистанционно (видеоконференция) 28 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 429 человек
Губернатор Николай Любимов обратится к рязанцам в прямом эфире
Коммерческий перевозчик пожаловался в УФАС на администрацию Рязани
В Рязани определились с датой Дня выпускника
Коронавирус в Рязани, ситуация на 23 апреля 08.30: под наблюдением более 1342 человека
В Рязани открыли салон по продаже раритетных советских автомобилей
Фельдшер шацкой скорой помощи заразилась коронавирусом
За время самоизоляции в рязанском кардиодиспансере провели более 400 операций
Коронавирус в Рязани: стали известны результаты вскрытия еще двух пациентов с подозрениями на COVID-19
В РНПК, где коронавирусом заболели две работницы, рассказали о мерах профилактики
С коронавирусом в Рязанской области госпитализировали 102 человек
Социально ориентированные НКО получат помощь
Коронавирус в Рязани: самый неблагополучный район – Московский