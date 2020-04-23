В Рязани определились с датой Дня выпускника
В Рязанской области установили дату Дня выпускников школ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно распоряжению главы региона, для «чествования выпускников 11-12 классов школ и лицеев Рязани и области установили дату проведения Дня выпускника в 2021 году - 26 июня.
Напомним, ранее День выпускника в Рязанской области проводился 28 и 27 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU