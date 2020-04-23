23 Апр 2020 2020-04-23T10:06:41+03:00

В Рязани определились с датой Дня выпускника 2021.

Губернатор подписал распоряжение о дне чествования выпускников школ в 2021 году

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В Рязанской области установили дату Дня выпускников школ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно распоряжению главы региона, для «чествования выпускников 11-12 классов школ и лицеев Рязани и области установили дату проведения Дня выпускника в 2021 году - 26 июня.

Напомним, ранее День выпускника в Рязанской области проводился 28 и 27 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU