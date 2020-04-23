Коронавирус в Рязани, ситуация на 23 апреля 08.30: под наблюдением более 1342 человека
Оперативная рабочая группа опубликовала последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 23 апреля 08:30, в регионе зарегистрировано 316 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре 37 положительных тестов.
В целом на 23 апреля 08:30 поступила информация о 3669 (+134 в сравнении с утром 22 апреля) гражданах, прибывших из зарубежных стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 1342 (+270) человек. Завершили обследование 2327 (+37) человека. Все они здоровы.
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В настоящее время в медучреждении продолжают оказывать экстренную и неотложную помощь, а плановая госпитализация происходит по решению врачебной комиссии (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU