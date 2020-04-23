23 Апр 2020 2020-04-23T09:02:41+03:00

В Рязани открыли салон по продаже раритетных советских автомобилей. Фото: стоп-кадр с канала Averdrive.

Большинство машин с минимальным пробегом, а некоторые хранятся в тканевых чехлах [видео]

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В Рязани открыли салон по продаже старых советских автомобилей, сообщает «РГ». В залах представлены многочисленные «Волги», в том числе – черные ГАЗ-24, «Жигули», «Москвичи» и другие. Кроме того, продаются и раритетные иномарки – Mercedes и Toyota.

«Большинство машин с минимальным пробегом, то есть фактически новые. Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах», - говорится в сообщении.

Автосалон старых советских автомобилей.Источник видео: канал Averdrive

Что касается цен, то купить раритетную советскую машину можно от нескольких сот тысяч рублей. Так, например, вишневую «Волгу» 1973 года выпуска можно приобрести за 1,1 млн рублей, за ВАЗ-21013 1987 года выпуска за 550 тысяч рублей.

Открыл салон один из рязанских коллекционеров, который решил сделать что-то вроде постоянно действующей выставки-ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU