Фельдшер шацкой скорой помощи заразилась коронавирусом
21 апреля в больницу имени Семашко с диагнозом коронавирус госпитализировали фельдшера скорой медицинской помощи из Шацка. Медик контактировала с инфицированными, от них и заразилась.
— Температура, ужасная слабость, сухость слизистой всей носоглотки, кашель, боль в мышцах, — рассказала женщина о первых симптомах болезни Рязанскому городскому сайту. — Спасибо моему доктору, Анастасии Щаулиной, за вовремя начатое лечение. Оно меня спасло.
По словам фельдшера, лечение проходит хорошо, регулярно звонит главный врач Шацкой больницы и поддерживает.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В каких населенных пунктах Рязанской области выявили зараженных коронавирусом
Полная статистика по географии распространения инфекции. Ежедневно обновляется (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU