Фельдшер шацкой скорой помощи заразилась коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T07:20:52+03:00

В рязанскую больницу имени Семашко госпитализировали медика, которая инфицировалась после контакта с больными

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21 апреля в больницу имени Семашко с диагнозом коронавирус госпитализировали фельдшера скорой медицинской помощи из Шацка. Медик контактировала с инфицированными, от них и заразилась.

— Температура, ужасная слабость, сухость слизистой всей носоглотки, кашель, боль в мышцах, — рассказала женщина о первых симптомах болезни Рязанскому городскому сайту. — Спасибо моему доктору, Анастасии Щаулиной, за вовремя начатое лечение. Оно меня спасло.

По словам фельдшера, лечение проходит хорошо, регулярно звонит главный врач Шацкой больницы и поддерживает.

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ИСТОЧНИК KP.RU