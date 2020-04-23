23 Апр 2020 2020-04-23T06:43:03+03:00

За время самоизоляции в рязанском кардиодиспансере провели более 400 операций. Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время в медучреждении продолжают оказывать экстренную и неотложную помощь, а плановая госпитализация происходит по решению врачебной комиссии

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За период всеобщей самоизоляции более 400 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в рязанском кардиодиспансере. Об этом рапортует министерство здравоохранения региона.

— Мы хорошо понимаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не могут долго ждать, — отмечает главный врач областного кардиодиспансера Александр Данилов. — В частности, за время самоизоляции помощь получили 248 пациентов с острым коронарным синдромом. Кроме того, имплантировано 143 кардиостимулятора, также проводятся операции на венах.

В настоящее время в медучреждении продолжают оказывать экстренную и неотложную помощь, а плановая госпитализация происходит по решению врачебной комиссии. В среднем в приемное отделение медучреждения поступает около 30 человек за смену.

«В стационар принимают пациентов, которым необходимо восстановить нормальный ритм сердца, имплантировать кардиостимуляторы, а также тех, кто нуждается в проведении коронарографии перед операцией в федеральных клиниках», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU