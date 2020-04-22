Коронавирус в Рязани: стали известны результаты вскрытия еще двух пациентов с подозрениями на COVID-19

22 Апр 2020 2020-04-22T22:42:33+03:00

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Вечером в среду, 22 апреля, опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что стали известны результаты вскрытия двух пациентов, имевших подозрения на COVID-19.

Сообщается, что престарелый 90-летний мужчина умер от тромбоэмболии.

В анамнезе скончавшейся 59-летней женщины значится ишемическая болезнь сердца и ряд других хронических заболеваний. Окончательную причину патологоанатомы установят после комплексного лабораторного исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU