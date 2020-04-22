Коронавирус в Рязани: стали известны результаты вскрытия еще двух пациентов с подозрениями на COVID-19
Вечером в среду, 22 апреля, опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что стали известны результаты вскрытия двух пациентов, имевших подозрения на COVID-19.
Сообщается, что престарелый 90-летний мужчина умер от тромбоэмболии.
В анамнезе скончавшейся 59-летней женщины значится ишемическая болезнь сердца и ряд других хронических заболеваний. Окончательную причину патологоанатомы установят после комплексного лабораторного исследования.
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Патологоанатомы утверждают, что мужчина и женщина умерли не от коронавирусной инфекции (подробности).
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10 пациентов остаются в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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