2020-04-22T19:30:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В РНПК, где коронавирусом заболели две работницы, рассказали о мерах профилактики

На предприятии заверили, что имеют возможность оперативно выявлять носителей COVID-19 с помощью тестирования
Роман КАРПОВ
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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании рассказали о мерах по борьбе с распространением COVID-19 на предприятии. В пресс-службе АО сообщили, что на технологической площадке предприятия, а также в офисных зданиях проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

«С привлечением специализированной организации произведена дезинфекция и санитарная обработка производственных площадок. Переговорные комнаты и производственные помещения, связанные со скоплениями людей, оборудованы обеззараживающими лампами. На предприятии усилен контроль над применением сотрудниками средств индивидуальной защиты», - рассказали в компании.

Также нам сообщили, что нефтезавод в плановом порядке проводит тестирование работников на COVID-19. Медики имеют возможность выявляют носителей вируса на ранней стадии без внешних симптомов, далее определяют контактные группы и изолируют инфицированных сотрудников до подтверждения диагноза. При этом подчеркивается, что все производственные процессы на предприятии ведутся в штатном режиме.

Кроме того, нам стало известно, что всех офисных сотрудников заблаговременно перевели на удаленную работу, а работники старше 65 лет отправлены в отпуска с полным сохранением заработной платы. На всех контрольно-пропускных пунктах завода дистанционно измеряют температуру тела входящих, а внутри - индивидуальными термометрами. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

Напомним, информация о том, что у двух работниц РНПК обнаружили коронавирус, появилась 22 апреля. Заболевание у женщин протекает в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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