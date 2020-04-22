С коронавирусом в Рязанской области госпитализировали 102 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T18:00:06+03:00

10 пациентов остаются в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ

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В больницах Рязани по состоянию на 16.00 22 апреле находятся 102 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на восемь больше, чем днем ранее. Актуальную информацию предоставили в оперативной группе при областном правительстве.

Всего в регионе, напомним, COVID-19 обнаружили у 429 человек, считая тех, чьи положительные тесты еще находятся на подтверждении. 15 человек из общего числа вылечились, двое умерли. Остальные, помимо госпитализированных, переносят болезнь в легкой форме и остались на домашнем карантине.

В медучреждениях у 27 пациентов состояние удовлетворительное, у 65 – средней тяжести. Состояние 10 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Четыре человека - 58, 65 лет и двое 66-летних - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU