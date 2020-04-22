Социально ориентированные НКО получат помощь

22 Апр 2020 2020-04-22T17:48:43+03:00

«Единая Россия» предложит президенту и правительству новый комплекс мер по дополнительной поддержке некоммерческого сектора в связи с пандемией

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21 апреля на площадке ситуационного центра «Единой России» состоялась онлайн-встреча председателя партии Дмитрия Медведева с представителями некоммерческих организаций (НКО). Он обратил внимание, что с партией по всей стране работает более 460 партнерских НКО и поблагодарил их за помощь гражданам в период пандемии коронавируса.

Дмитрий Медведев отметил, что сегодня самому некоммерческому сектору требуется поддержка: во многих вопросах ситуация для НКО более сложная, чем для бизнеса.

— Партия будет исходить из того, чтобы те льготы, которые положены в настоящий момент малому и среднему бизнесу, нужно в той или иной мере распространить и на некоммерческие организации, – сообщил председатель «Единой России». – Данный вопрос требует отдельного обсуждения.

По словам Дмитрия Медведева, необходимо довести до конца такие предложения партии, как ввод моратория на все виды проверок для НКО.

— Правительство поддержало эту инициативу, но только в отношении тех некоммерческих организаций, где работает не более 200 человек по состоянию на 2019 год. «Единая Россия» повторно выступит с предложением, ведь НКО не является предприятием, где количество сотрудников – основание для получения льгот, — сказал он.

Среди других инициатив – отсрочка выплаты кредитов и уплаты налогов за исключением НДС, а также снижение страховых взносов. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что отсрочка по уплате налогов должна быть у всех социально ориентированных НКО.

От участников онлайн-встречи прозвучали предложения разрешить на период пандемии социально ориентированным НКО вести деятельность, не включенную в устав, предусмотреть грантовую поддержку для сохранения ключевого персонала.

В партии предложили предоставить субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, а также провести работу с банками по предоставлению беспроцентных кредитов на эти цели; предоставить некоммерческим организциям финансовую помощь в объеме, учитывающим общую численность работников по состоянию на 1 апреля и исходя из размера МРОТ, чтобы направить эти деньги на решение первоочередных задач, в том числе выплату зарплат и сохранение их текущего уровня. Также «Единая Россия» обратится в правительство с просьбой рекомендовать органам государственной власти в сфере занятости организовывать оплачиваемые общественные работы в НКО, которые помогают наиболее уязвимым в условиях эпидемии категориям граждан.

Дмитрий Медведев добавил, что обсудит с главой государства предложенные партией меры поддержки НКО, в частности, о ставке социальных платежей.

О мерах поддержки, предоставляемых НКО в регионе, рассказала генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело», член местного политсовета партии «Единая Россия» города Рязани Ольга Постникова.

— В целях оказания имущественной поддержки арендаторам недвижимого имущества, являющегося государственным имуществом Рязанской области, нам, как и предпринимателям, предложена отсрочка уплаты арендной платы с до 1 октября, – отметила она.

Уже проведен конкурс, организованный региональным министерством по делам территорий и информационной политике, предусматривающий выделение субсидий для реализации социальных проектов НКО.

— Мы сейчас ожидаем объявление победителей, для которых будет предусмотрена возможность изменения плана мероприятий, их формата и сроков проведения с учетом эпидемиологической ситуации, – поделилась руководитель Центра социальной помощи «Доброе дело».

По словам Ольги Постниковой, в регионе НКО оказывается помощь в переводе рабочих процессов в удаленный формат, особенное внимание уделяется подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в дистанционном режиме.

— Центр социальной помощи «Доброе дело» принимает участие в работе волонтерского центра «Единой России». Партия оказывает НКО, участвующим в волонтерской деятельности в сложной эпидемиологической обстановке, поддержку – выделяет волонтерам индивидуальные средства защиты и антисептические средства, — добавила Ольга Постникова.

Часть мер поддержки НКО, ранее предложенных правительству «Единой Россией», уже реализованы. Некоммерческие организации получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом. Введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование госконтрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и грантов. По инициативе «Единой России» принят федеральный закон, который вводит для НКО мораторий на взимание пеней, штрафов за просрочку платежей по уплате ЖКУ и на блокировку расчетных счетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU