Коронавирус в Рязани: самый неблагополучный район – Московский

22 Апр 2020 2020-04-22T17:01:59+03:00

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В Рязани среди районов города большую часть случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Московском – 86 из 226. Сюда входят как уже подтвержденные случаи, так и те, которые пока находятся на перепроверке (их значительно меньше). По последним данным на 22 апреля, за сутки по всему областному центру выявили 24 человек с COVID-19.

Самый большой прирост заболевших наблюдался в Октябрьском районе, где их стало 64 (+11 по сравнению со вторником). По пять новых положительных тестов на коронавирус приходятся на Московский и Железнодорожный районы. В последнем теперь 55 случаев.

В Советском районе зарегистрировано гораздо меньше людей со злосчастной инфекцией, но даже там это число увеличилось до 21 (+3).

Распределение случаев коронавируса по районам Рязани и динамика заболеваемости наглядно. Источник: admrzn.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU