Коронавирус в Рязанской области: в каких районах зафиксировали инфицированных
Оперативная рабочая группа регионального правительства опубликовала последнюю информацию по зараженным коронавирусом жителях районов Рязанской области. Напомним, по состоянию на 22 апреля 13:00 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 429 человек. Из них:
- в Рязани выявлено 226 (+24 в сравнении с 21 апреля) человек;
- в Рязанском районе — 33 (+2): Заокское сельское поселение – 22, Подвязье – 2, Насурово – 2 (+1), Дядьково – 1, Тюшево – 1, Секиотово – 1, Рожок – 1, Абрютино – 3 (читать подробнее, в каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом люди).
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ИСТОЧНИК KP.RU