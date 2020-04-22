2020-04-22T15:17:20+03:00
Общество

«Рязаньгоргаз» продолжает обеспечивать безопасное газоснабжение рязанцев

Возобновлено плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
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«Рязаньгоргаз» продолжает обеспечивать безопасное газоснабжение рязанцев.«Рязаньгоргаз» продолжает обеспечивать безопасное газоснабжение рязанцев.
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Компания «Рязаньгоргаз» возобновила плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования по согласованию с абонентами, с целью не допустить роста аварийности на газораспределительных сетях. Газовики предварительно обзванивают жителей многоквартирных домов, чтобы получить их согласие на проведение техобслуживания.

В частном секторе специалисты начали плановые работы, предусмотренные графиком в апреле. При этом в компании «Рязаньгоргаз» неукоснительно соблюдают все требования Роспотребнадзора и Минздрава России по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники ежедневно проходят медицинский, термический контроль, имеют все необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики.

В условиях действия режима самоизоляции абоненты имеют право отказаться от проведения технического обслуживания газового оборудования, предварительно уведомив об этом компанию «Рязаньгоргаз». График проведения работ размещен на сайте АО «Рязаньгоргаз».

Согласно Постановлению Правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» техническое обслуживание газового оборудования должн проводиться не реже 1 раза в год. Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность всего жилого дома.

Специалисты компании готовы дать любую консультацию по поводу замены, ремонта и технического обслуживания газового оборудования по телефонам:

- +7 (4912) 93-73-80 (Железнодорожный и часть Советского района),

- +7 (4912) 93-75-00 (Октябрьский и часть Советского района),

- +7 (4912) 93—75-40(Московский район).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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