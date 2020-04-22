Заболевшие коронавирусом в Рязанской области: 65 – пожилые, 44 – дети
22 апреля в Рязанской области обновили статистику заболевших коронавирусом по возрасту. Напомним, за сутки диагноз подтвердился у 76 человек, а всего – у 392. Вместе с теми, чей тест на COVID-19 оказался положительным, но пока находится на повторной проверке, в регионе 429 случаев инфекции.
По последней информации на 12.00 22 апреля, среди заболевших 65 человек от 65 лет, причем 12 старше 80. У представителей этой возрастной категории чаще других при COVID-19 возникают осложнения, как следствие - выше риск летального исхода.
44 пациента – это дети в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. С полной статистикой можете ознакомиться ниже.
392 подтвержденных случая коронавируса:
- до 18 лет - 39 человек (9 месяцев (2), 1, 2 (2), 3, 4 (2) года, 5 (3), 6, 8 (6), 9(3), 10, 11 (2), 12 (4); 13 (3); 14; 15; 16 (2), 17 (4)).
- от 18 до 45 лет – 158 человек;
от 46 до 64 лет – 134 человека;
от 65 до 80 лет – 49 человек;
старше 80 лет – 12 человек.
37 условно подтвержденных случаев коронавируса:
- до 18 лет - 5 человек (1, 4 года, 9, 10 и 11 лет);
- от 18 до 45 лет – 14 человек;
от 46 до 64 лет – 14 человек;
от 65 до 80 лет – 4 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU