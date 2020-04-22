2020-04-22T13:03:14+03:00
Общество

Из-за мощного ветра рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Более сотни аварийно-восстановительных бригад готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения
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Из-за мощного ветра рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности.Из-за мощного ветра рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности, сообщает филиал «Россети Центр и Приволжье». Причина – ухудшение погодных условий с порывами ветра до 22 метров в секунду приведен в режим повышенной готовности.

«102 аварийно-восстановительных бригады в составе 396 человек и 118 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. На случай необходимости готовы 55 резервных источников снабжения электроэнергией», - говорится в сообщении.

По прогнозам гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в Рязанской области продлятся до 21 часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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