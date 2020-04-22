22 Апр 2020 2020-04-22T11:57:04+03:00

В подобном формате мероприятие впервые пройдет на территории Рязанской области

Изменить размер текста: A A

В связи с самоизоляцией проведение карьерных мероприятий (ярмарки вакансий и дни карьеры) в традиционном формате стало невозможным. Однако практика и трудоустройство студентов по-прежнему важно для университета, является одним из критериев его эффективности.

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина на постоянной основе работает Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству студентов и выпускников. В условиях пандемии особое внимание уделяется поиску возможностей поддержки студентов, оказавшихся в сложной ситуации.

29 апреля в РГУ имени С.А. Есенина пройдет Цифровая ярмарка вакансий.

В подобном формате мероприятие впервые пройдет на территории нашего региона.

Площадкой для проведения станет платформа сайта https://facultetus.ru.

Это площадка цифровой карьерной среды для университетов, студентов и работодателей с различными SMART-инструментами.

Ярмарки вакансий из привычного формата переводятся в онлайн с брендированием, дополнительными инструментами и глубокой статистикой для университетов: профили студентов, профили работодателей, мэтчинг в день ярмарки.

РГУ имени С.А. Есенина приглашает представителей работодателей к участию в ярмарке. Ссылка для регистрации - https://facultetus.ru/rsu

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU