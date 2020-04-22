На Михайловском шоссе в Рязани ограничили движение из-за прорыва водопровода
Перекрыта одна из полос. В частном секторе отключили водоснабжение
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В Рязани из-за аварии на водопроводе ограничили движение транспорта по Михаловскому шоссе. Перекрыта одна из полос на пересечении с Московским шоссе. Дорогу перерыли и огородили.
Как сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, ремонтные работы начались около 10.00 и продолжатся до 17.00. В частном секторе на время устранения последствий аварии водоснабжение отключили.
Напомним, на перекрестке Московского и Михайловского шоссе проблемы с коммуникациями возникают постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU