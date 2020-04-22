Рязанские волонтеры-медики помогают жителям областного центра и пригорода

22 Апр 2020 2020-04-22T11:15:58+03:00

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Волонтерские центры «Единой России» по всей стране в помощь медикам передают новые автомобили, брендированныех хештэгом #СпасибоВрачам.

— Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы решили направить часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения, — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Автомобили закуплены за счет сокращения затрат на выборы, управленческих расходов партии и перераспределения средств на оказание адресной помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин 10 апреля передал два новых автомобилей ректору Рязанского государственного медицинского университета, региональному координатору партпроекта «Здоровое будущее» Роману Калинину и главному врачу областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Людмиле Сорокиной.

По мнению Романа Калинина, новый автомобиль — это дополнительная оперативность, а также комфорт и безопасность для волонтеров с точки зрения той эпидемиологической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.

— Звонков в колл-центр, организованный на базе РязГМУ, поступает все больше. Люди просят помочь с покупкой продуктов и лекарств. Каждый вызов мы выполняем день в день, — отметил Роман Калинин. — Транспорт позволяет охватить больше заказов, тем более что на обслуживании волонтеров-медиков не только Рязань, но и ближайший пригород.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU