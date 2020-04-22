Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 392 человек
Появились последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 22 апреля 10:50 в Рязанском регионе выявили еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, всего в области диагноз коронавирус подтвердился у 392 человек. Еще 37 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 429 (+36) человек.
Девять человек выздоровели и выписаны из больницы, двое человек с положительным тестом на коронавирус умерли (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU