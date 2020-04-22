У двух сотрудниц РНПК подтвердился коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T13:11:52+03:00

Контактировавших с ними сотрудников отправили на карантин

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У двух работниц Рязанской нефтеперерабатывающей компании обнаружили коронавирусную инфекцию. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили на самом предприятии.

По имеющимся данным, заболевание у женщин проходит в легкой форме. При этом одну из них госпитализировали в стационар, другая получает необходимое лечение дома. Также сообщается, что все сотрудники, контактировавшие с заболевшими, отправлены на карантин, но это никак ни повлияет на производственный процесс.

При этом в отмечается, что в компании работает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

- Всех, кого можно было перевести на удаленную работу, уже перевели. Однако там, где технологические процессы требуют постоянного присутствия работников, все находятся на своих местах, - добавил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU