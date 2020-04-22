У двух сотрудниц РНПК подтвердился коронавирус
У двух работниц Рязанской нефтеперерабатывающей компании обнаружили коронавирусную инфекцию. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили на самом предприятии.
По имеющимся данным, заболевание у женщин проходит в легкой форме. При этом одну из них госпитализировали в стационар, другая получает необходимое лечение дома. Также сообщается, что все сотрудники, контактировавшие с заболевшими, отправлены на карантин, но это никак ни повлияет на производственный процесс.
При этом в отмечается, что в компании работает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
- Всех, кого можно было перевести на удаленную работу, уже перевели. Однако там, где технологические процессы требуют постоянного присутствия работников, все находятся на своих местах, - добавил источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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