2020-04-22T10:33:40+03:00
Экономика

Рязанские власти объяснили закупку бизнес-седана в разгар пандемии

Среди заявленных целей - «обслуживание делегаций» и «обновление автопарка»
Сергей ЛАЗУТИН
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Тема нынешней финансово-экономической ситуации в ответах о закупке бизнес-седана за 2,1 млн рублей не затрагивается.Тема нынешней финансово-экономической ситуации в ответах о закупке бизнес-седана за 2,1 млн рублей не затрагивается.
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Правительство Рязанской области ответило на запрос «КП-Рязань» о закупке автомобиля Toyota Camry. Эта закупка вызвала бурные обсуждения в контексте пандемии коронавируса (продолжающей набирать обороты), когда многие люди из-за вводимых властями ограничений оказались в сложной финансовой ситуации.

- Автомобиль планируется использовать для осуществления представительской деятельности правительства Рязанской области, в т.ч. обслуживания делегаций. Решение о приобретении автомобиля принималось в 2019 году при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год, - сообщили в «Транспортно-хозяйственном комплексе правительства Рязанской области».

Напомним, автопарк кабмина пополнит бизнес-седан стоимостью 2,1 млн рублей, причем далеко не в базовой комплектации, а с целым рядом дополнительных удобств и «примочек» (о них мы уже говорили). Необходимость закупки профильное казенное учреждение объясняет так:

«Средний возраст автомобилей в учреждении составляет почти 9 лет, при нормативном сроке эксплуатации 7 лет. Поэтому поэтапное обновление автопарка планируется на постоянной основе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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