Рязанские власти объяснили закупку бизнес-седана в разгар пандемии

22 Апр 2020 2020-04-22T10:33:40+03:00

Тема нынешней финансово-экономической ситуации в ответах о закупке бизнес-седана за 2,1 млн рублей не затрагивается.

Изменить размер текста: A A

Правительство Рязанской области ответило на запрос «КП-Рязань» о закупке автомобиля Toyota Camry. Эта закупка вызвала бурные обсуждения в контексте пандемии коронавируса (продолжающей набирать обороты), когда многие люди из-за вводимых властями ограничений оказались в сложной финансовой ситуации.

- Автомобиль планируется использовать для осуществления представительской деятельности правительства Рязанской области, в т.ч. обслуживания делегаций. Решение о приобретении автомобиля принималось в 2019 году при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год, - сообщили в «Транспортно-хозяйственном комплексе правительства Рязанской области».

Напомним, автопарк кабмина пополнит бизнес-седан стоимостью 2,1 млн рублей, причем далеко не в базовой комплектации, а с целым рядом дополнительных удобств и «примочек» (о них мы уже говорили). Необходимость закупки профильное казенное учреждение объясняет так:

«Средний возраст автомобилей в учреждении составляет почти 9 лет, при нормативном сроке эксплуатации 7 лет. Поэтому поэтапное обновление автопарка планируется на постоянной основе».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: дилеры продолжат торговать автомобилями

Разрешение распространяется и на деятельность автосервисов в период коронавирусной пандемии (подробнее).

Появился список самых богатых и самых «скромных» депутатов Рязоблдумы

Получается так, что в первую тройку вошли только мужчины, во второй оказались исключительно женщины (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU