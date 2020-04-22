Рязанские власти объяснили закупку бизнес-седана в разгар пандемии
Правительство Рязанской области ответило на запрос «КП-Рязань» о закупке автомобиля Toyota Camry. Эта закупка вызвала бурные обсуждения в контексте пандемии коронавируса (продолжающей набирать обороты), когда многие люди из-за вводимых властями ограничений оказались в сложной финансовой ситуации.
- Автомобиль планируется использовать для осуществления представительской деятельности правительства Рязанской области, в т.ч. обслуживания делегаций. Решение о приобретении автомобиля принималось в 2019 году при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год, - сообщили в «Транспортно-хозяйственном комплексе правительства Рязанской области».
Напомним, автопарк кабмина пополнит бизнес-седан стоимостью 2,1 млн рублей, причем далеко не в базовой комплектации, а с целым рядом дополнительных удобств и «примочек» (о них мы уже говорили). Необходимость закупки профильное казенное учреждение объясняет так:
«Средний возраст автомобилей в учреждении составляет почти 9 лет, при нормативном сроке эксплуатации 7 лет. Поэтому поэтапное обновление автопарка планируется на постоянной основе».
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ИСТОЧНИК KP.RU