Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 апреля 08.30: под наблюдением более 1245 человек
Оперативная рабочая группа опубликовала последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 22 апреля 08:30, в регионе зарегистрировано 316 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре 77 положительных тестов.
В целом на 22 апреля 08:30 поступила информация о 3535 (+173) гражданах, прибывших из зарубежных стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 1072 (+173) человек. Завершили обследование 2290 человека. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU