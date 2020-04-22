22 Апр 2020 2020-04-22T09:44:58+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 апреля 08.30: под наблюдением более 1245 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: зарегистрировано 316 случаев заболевания коронавирусом

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Оперативная рабочая группа опубликовала последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 22 апреля 08:30, в регионе зарегистрировано 316 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре 77 положительных тестов.

В целом на 22 апреля 08:30 поступила информация о 3535 (+173) гражданах, прибывших из зарубежных стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 1072 (+173) человек. Завершили обследование 2290 человека. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU