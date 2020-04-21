2020-04-21T21:52:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны результаты вскрытия двух умерших с подозрением на COVID-19

Патологоанатомы утверждают, что мужчина и женщина умерли не от коронавирусной инфекции
Антон ВОХЕЧ
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Исследования показали, что причина смерти не в коронавирусной инфекции. Архив "КП".Исследования показали, что причина смерти не в коронавирусной инфекции. Архив "КП".
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Cтали известны результаты патологоанатомического исследования двух пациентов рязанских больниц, имевших подозрение на СОVID-19. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.

Согласно результатам исследований, мужчина 77 лет умер от необратимых ишемических изменений сердца и головного мозга, причиной которых стал сахарный диабет. Женщина 39 лет скончалась от тромбоэмболии: острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования, и попавшим в циркулирующую кровь. Это было установлено в результате комплексного лабораторного исследования.

Напомним, что вдобавок к девяти выздоровевшим рязанцам добавились еще шестеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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