Стали известны результаты вскрытия двух умерших с подозрением на COVID-19
Cтали известны результаты патологоанатомического исследования двух пациентов рязанских больниц, имевших подозрение на СОVID-19. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.
Согласно результатам исследований, мужчина 77 лет умер от необратимых ишемических изменений сердца и головного мозга, причиной которых стал сахарный диабет. Женщина 39 лет скончалась от тромбоэмболии: острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования, и попавшим в циркулирующую кровь. Это было установлено в результате комплексного лабораторного исследования.
Напомним, что вдобавок к девяти выздоровевшим рязанцам добавились еще шестеро.
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ИСТОЧНИК KP.RU