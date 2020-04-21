Коронавирус в Рязанской области: в регион прибыли 36 958 человек
С началом дачного сезона в населенных пунктах оперативные штабы муниципалитетов проводят учет прибывших из других регионов. Исключение при этом составляет лишь областной центр, где учет ведется отдельно. Цель очевидна: риска завоза и распространения COVID-19.
В целом на 21 апреля было выявлено 36 958 человек, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Сейчас на контроле в муниципальных образованиях находятся 1269. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 857 человек его уже завершили, они здоровы.
Примечательно, что ареал распространения коронавирусной инфекции продолжает расширяться. На карте Рязанской области появились новые точки, куда проник COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU