2020-04-21T19:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в кожвендиспансере начали принимать тесты на COVID-19

Исследования будут проводить врачи клинической лабораторной диагностики. Глава минздрава Прилуцкий утверждает, что они обеспечены всем необходимым
Антон ВОХЕЧ
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100 анализов на коронавирус в сутки, такова производительность лаборатории в кожвендиспансере. Фото: соцсети.100 анализов на коронавирус в сутки, такова производительность лаборатории в кожвендиспансере. Фото: соцсети.
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21 апреля в Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (ОКККВД) открыли лабораторию для анализа тестов на COVID-19. Об этом на своей странице написал глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

В открывшейся лаборатории будет выполняться около 100 тестов в день на коронавирусную инфекцию. При этом биоматериал на анализ будут принимать круглосуточно. Сами исследования будут проводить врачи клинической лабораторной диагностики ОККВД. По словам Прилуцкого, они обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими растворами.

Напомним, что в Рязани за краткий промежуток времени тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 59 человек, а это означает прибавку сразу на 41%!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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